„Ma saadan Iisraelile kõik, mida see töö lõpetamiseks vajab,“ kuulutas Trump ööl vastu neljapäeva ühismeedias. „Ükski Hamasi liige pole kaitstud, kui nad ei tee nii, nagu ma ütlen.“

Trump hoiatas, et kui Hamas kõiki pantvange ei vabasta, tuleb sel „maksta põrguhinda“. „Vabastage kõik pantvangid kohe, mitte hiljem, ja andke viivitamatult tagasi kõik mõrvatud inimeste surnukehad, vastasel juhul on see teie jaoks LÄBI,“ kirjutas USA president.