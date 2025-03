Panama president: Trump valetab Panama kanali tagasivõtmise kohta

„Riigikaitse tugevdamiseks võtab minu administratsioon tagasi Panama kanali ja me oleme juba sellega alustanud,“ teatas Trump kongressi ees kõneledes. Trump viitas tehingule, mille kohaselt saab USA ettevõtte Blackrocki juhitud konsortsium kontrolli Panama kanali mõlemas otsas asuvate sadamate üle.

Panama väidab, et tal on täielik kontroll kanali üle. Nende sõnul ei tähenda Hongkongis asuva kontserni sadamate käitamine Hiina kontrolli veetee üle ja seetõttu ei tähenda müük USA-s asuvale ettevõttele mingit kanali „tagasivõtmist“ USA poolt. Panama valitsus nimetas müüki eratehinguks.

Mulino lükkas sotsiaalmeediaplatvormil X-i postitatud sõnumis tagasi, et kokkulepe saavutati USA surve tõttu. „Ma lükkan Panama ja kõigi panamalaste nimel tagasi selle uue solvangu tõele ja meie väärikusele rahvusena,“ kirjutas ta. Ta süüdistas Trumpi „järjekordses valetamises“.

Trump on Panama kanali tagasivõtmisest rääkinud oma valimiskampaaniast saadik, väites, et USA poleks kunagi tohtinud anda panamalastele kontrolli kanali üle ja, et USA-lt nõuti selle kasutamise eest liiga suurt tasu.