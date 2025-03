Tšehhi tõstab kaitsekulutused 2030. aastaks 3 protsendini

Tšehhi kaitsekulutused jõudsid 2024. aastal 2 protsendini SKT-st, mis on kooskõlas NATO praegu kehtiva eesmärgiga. Uue otsuse kohaselt peaksid alates järgmisest aastast kaitsekulud tõusma igal aastal 0,2 protsendi võrra.

Fiala on öelnud, et kaitsekulutused peavad kasvama, et vastata uutele geopoliitilistele oludele.

„Kaitsekulutuste suurendamine on julgeoleku seisukohalt oluline, vajalik ja hädavajalik,“ ütles Fiala. Ta lisas, et see on ka võimalus majandusele.

Euroopa liidrid on asunud kiiresti kavandama kaitsekulutuste suurendamist pärast seda, kui Donald Trumpi naasmine Valgesse Majja kasvatas hirmu, et USA kaitses ei saa enam kindel olla.

Tšehhi seisab sügisel silmitsi üldvalimistega. Küsitlusi juhib endise peaministri Andrej Babise partei, kes on öelnud, et praeguste eesmärkide juures kulutamine tähendab, et SKP suurenemise tõttu läheb juba praegu rohkem raha kaitsesse.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada