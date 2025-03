Kreml: Ukraina 2022. aasta määrus keelab Zelenskõil Putiniga kõnelusi pidada

Peskovi sõnul on positiivne, et Zelenskõi väljendas teisipäeval valmisolekut läbirääkimisteks Venemaaga niipea kui võimalik. „Kuid üksikasjad pole veel muutunud,“ lisas ta, viidates ilmselt 2022. aasta sügisel vastuvõetud Ukraina määrusele, vahendab Associated Press.