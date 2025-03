Riigikohus: „jõest mereni“ plakatiga meelt avaldanud naine ei rikkunud seadust

Klõšeiko kaitsja vaidlustas PPA otsuse maakohtus, kuid kohus otsustas kaebuse rahuldamata jätta ning PPA karistus jäi jõusse. Maakohus selgitas 2024. aasta suvel, et semiootilise ekspertiisi kohaselt on väljend „jõest mereni“ sümbol, mida terroriorganisatsioon Hamas kasutab nii kirjalikult enda hartas kui ka suuliselt üleskutsena juutide, judaismi ja Iisraeli vastu võitlemiseks ning vägivalla kasutamiseks.

Maakohtu hinnangul võis loosungit Palestiina ja palestiinlastega seotud meeleavaldusel kasutades tajuda üldsus, et väljendiga toetatakse Hamasi ja viimase inimsusevastaseid kuritegusid juudi rahva vastu. Riigikohus otsustas, et plakati hoidmine ei kujutanud sümbolite kasutamist viisil, mis toetaks või õigustaks genotsiidi, agressiooniakti, sõjakuritegusid või inimsusevastaseid kuritegusid. Seega ei saa teda selle sätte alusel süüdi mõista.

Riigikohtu hinnangul on sümboli mõiste lai ega piirdu üksnes visuaalsete märkidega. „Väljend saab esindada sümbolina mingit ideed, kui sõnakombinatsioon on omandanud kultuurilise, poliitilise või sotsiaalse tähenduse ning sümboliseerib midagi enamat kui selle otsene keeleline sisu. Viimaks on sümboli lai tõlgendus kooskõlas ka seadusandja eesmärgiga kriminaliseerida selliste rahvusvahelist kuritegu toetavate sümbolite eksponeerimine, mille abil on võimalik kiiresti ning lihtsalt mobiliseerida rahvarühmasid ühiselt identifitseeritava eesmärgi taha,“ kirjutati otsuses.