Märtsi alguses saatis justiits- ja digiministeerium teistele riigiasutustele kooskõlastamiseks karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu. Seletuskirjas on välja toodud, et sel ja eelmisel aastal on Läänemerel toimunud mitu juhtumit, mille käigus on laevad ankrut või ankruketti mööda merepõhja lohistades vigastanud Eestit muu maailmaga ühendavaid elektri- ja sidekaableid või gaasitoru Balticconnector.