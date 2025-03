Sotsiaalkindlustusamet tuvastas mullu lastekaitsetöös üle 300 rikkumise

„Enamik teenuseosutajaid kõrvaldasid tuvastatud puudused järelevalve käigus,“ sõnas SKA järelevalve juhtivspetsialist Svetlana Kubpart. „Kuid näeme, et kvalifitseeritud hooldustöötajate puudus on suur ja see mõjutab teenuse kvaliteeti,“ lisas ta.