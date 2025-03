Euroopa populistlikke parteisid on ühendanud rändevastasus ning samal ajal lahutanud majanduslikud seisukohad, isiklikud suhted ja Vene-Ukraina sõtta suhtumine. USA presidendi Donald Trumpi tegevusse on enamik populistlikke poliitikuid suhtunud varem positiivselt, kuid uue administratsiooni Euroopasse suhtumine on tekitanud uusi erimeelsusi.