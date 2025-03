USA lükkas araabia riikide Gaza ülesehitamise plaani tagasi ja jääb Trumpi „riviera“ juurde

„Praegune ettepanek ei vasta reaalsusele, et Gaza on praegu elamiskõlbmatu ja elanikud ei saa inimlikult elada territooriumil, mis on kaetud rusude ja plahvatamata laskemoonaga,“ teatas USA rahvusliku julgeoleku nõukogu kõneisik Brian Hughes kohaliku aja järgi eile õhtul tehtud avalduses, vahendab CNN. „President Trump jääb oma visiooni juurde ehitada Gaza üles Hamasist vabana. Me ootame väga edasisi läbirääkimisi rahu ja õitsengu toomiseks piirkonda.“

Egiptuse esitatud plaan, mille järgi Hamas loovutaks võimu ja moodustataks ajutine administratsioon, kuni reformitud Palestiina omavalitsus saab kontrolli üle võtta, lubaks umbes kahel miljonil palestiinlasel erinevalt Trumpi ettepanekust paigale jääda.

Palestiina omavalitsuse president Mahmoud Abbas lubas Kairos, et kui tingimused on sobivad, korraldatakse Läänekaldal, Gazas ja okupeeritud Ida-Jeruusalemmas esimest korda pea 20 aasta jooksul valimised.

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu keeldub endiselt ütlemast, millisena tema Gaza sektori sõjajärgset tulevikku näeb. Ainus, mida ta on öelnud, on see, et ta toetab Trumpi „teistsuguse Gaza“ plaani. Lisaks sellele ei tohiks Gazat Netanyahu arvates valitseda ei Palestiina omavalitsus ega Hamas.

Araabia riikide 53 miljardi dollarine plaan näeb ette Gaza ülesehitamise aastaks 2030. Esimene faas oleks plahvatamata lõhkekehade kõrvaldamine ja enam kui 50 miljoni tonni rusude koristamine.

Kuigi araabia riigid toetasid Egiptuse plaani, ei ole toetuse ulatus sellele regioonis kindel. Plaani arutamise tippkohtumiselt puudusid rahas suplevate Saudi Araabia ja Araabia Ühendemiraatide juhid, kuigi nende finantstoetus on igasuguse sõjajärgse strateegia jaoks elutähtis. Alžeeria president Abdelmadjid Tebboune boikottis kohtumist, väites, et kitsas grupp araabia riike on selle monopoliseerinud.

CNN-i teatel sisaldab see plaan kaubanduskeskuste arendamist, rahvusvahelist konverentsikeskust ja lennuvälja. Samuti tahetakse ehitada kuurorte ja meelitada kohale turiste.

