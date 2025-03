VIDEO | Pevkur: Trumpi ja ta meeskonnaga pole mõtet ilujuttu ajada

Delfi kõneles ministriga sel teemal täna lõuna paiku. Esmaspäeval teatas Trump, et USA peatab sõjalise abi andmise Ukrainale. Eile peetud kõnes (Eesti aja järgi ööl vastu tänast) aga rääkis ta sellest, kuidas sai Ukraina presidendilt Volodõmõr Zelenskõilt kirja, kus too lubas, et Ukraina soovib kõnelustelaua taha istuda ja USA-ga maavarade asjus koostööd teha. „Ma hindan seda, et ta selle kirja saatis,“ tõdes Trump. „Samal ajal on meil vestlused Venemaaga, kes saadab tugevaid signaale, et nad soovivad rahu.“

Trumpi hoiak paistis Ukraina suhtes toetavam kui päev varem. Ja kardinaalselt teine, kui möödunud reedel Valges Majas katastroofiliselt lõppenud kohtumisel. „Iga päev on toonud turbulentseid või üllatavaid uudiseid, mis järgmisel päeval on osalt ümber lükatud,“ sõnas Pevkur (Reformierakond). Tema sõnutsi on üheselt selge, et Trump tahab, et sõda lõppeks. „Seda ta lubas juba enne valimisi. Tegelikult iga tema tegevust ja otsust tulebki selles valguses hinnata. Meie ülesanne Euroopas on Ukrainale sõjalise abi andmist jätkata. Sellepärast, et kui soovime õiglast ja kestvat rahu Ukrainas, siis peavad neil olema läbirääkimisteks tugevad positsioonid,“ selgitas ta. „See on võimalik vaid siis, kui Venemaale näidata, et A – aeg ei tööta nende kasuks. Ja B – Ukrainal on piisavalt sõjalist võimsust, et venelasi suruda.“