VIDEO | Trump: me saame Gröönimaa ühel või teisel viisil

„Me hoiame teid väljaspool ohtu ja me teeme teid rikkaks ja koos me tõstame Gröönimaa kõrgustesse, mida te pole enne võimalikuks pidanud,“ ütles Trump, vahendab Reuters.

„See on väga väike elanikkond, väga-väga suur tükk maad ja väga-väga tähtis sõjalise julgeoleku jaoks,“ lisas Trump.

„Me vajame seda rahvusvahelise maailma julgeoleku jaoks,“ jätkas Trump.

Trump teatas, et tal on Gröönimaa inimestele sõnum: „Me toetame tugevalt teie õigust määrata oma tulevik ja kui te selle valite, tervitame me teid Ameerika Ühendriikidesse.“

Trumpi sõnul teeb tema administratsioon tööd kõigi asjaosalistega, et püüda Gröönimaa kätte saada, ja ta lisas: „Ma arvan, et me saame selle, ühel või teisel viisil, me saame selle.“

Kongressi vabariiklased reageerisid sellele naeruga.

Taani asepeaminister ja kaitseminister Troels Lund Poulsen rõhutas vastuseks, et on positiivne areng, et Trump tunnustas Gröönimaa elanike õigust enesemääramisele.

Taani välisminister Lars Løkke Rasmussen ütles sama ja lisas, et see osa Trumpi jutust oli kõige tähtsam. Løkke Rasmussen märkis, et Gröönimaa tahab lõdvendada oma sidemeid Taaniga, aga ta ei ole kindel, et seda tehakse USA osaks saamiseks.

Taani erakonna Radikaalid juht Martin Lidegaard nimetas aga Trumpi juttu täiesti lugupidamatuks, kuigi ta tunnistas, et see oli tagasihoidlikum kui varem.

Gröönimaa peaminister Múte Egede ütles, et Gröönimaa kuulub gröönlastele.

„Me ei ole ameeriklased, me ei ole taanlased, sest me oleme gröönlased. Ameeriklased ja nende juhid peavad seda mõistma,“ kirjutas Egede Facebookis. „Me ei ole müüa ja meid ei saa lihtsalt võtta.“

Egede kinnitas, et Gröönimaa tuleviku määravad loomulikult gröönlased ise.

Gröönimaal toimuvad 11. märtsil parlamendivalimised.

