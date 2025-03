CDU/CSU ja SPD näevad Berliinis vaeva, et teha kindlaks, kas nad tahavad koos valitsuse moodustada. Suur roll on selle juures mängida riigikassas haigutaval augul. Läbirääkimiste alguses tehtud inventuur näitas, et järgmisel neljal aastal jääb eelarves puudu vähemalt 130 miljardit eurot, vahendab Deutsche Welle.

Aga see pole veel kõik. Saksa tippökonomistid on välja arvutanud, et riigi relvajõudude ehk Bundeswehri moderniseerimiseks on lähiaastatel vaja umbes 400 miljardit eurot. Samal ajal on vaja 500 miljardit eurot Saksamaa väsinud infrastruktuuri, sealhulgas teede, sildade ja raudteede renoveerimiseks või uuesti ehitamiseks.