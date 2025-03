VIDEO | Trumpi kõnele vahele seganud demokraadist kongresmen visati saalist välja

Green ütles hiljem, et asi oli seda väärt, isegi kui esindajatekoja juhid teda karistavad. Viimased rääkisid hiljem Greeni tsenseerimisest, vahendab Associated Press.

„President ütles, et tal on mandaat, ja mina tegin selgeks, et tal ei ole mingit mandaati Medicaidi kärpida,“ ütles Green ajakirjanikele, viidates tervishoiuprogrammile, mida kasutab 80 miljonit ameeriklast.

„Asi on seda väärt, et inimesed teaksid, et meie hulgas on mõned, kes presidendile vastu astuvad,“ ütles Green.

Greeni protest leidis aset president Donald Trumpi kõne alguses. Kui Green oma jalutuskepiga presidendi suunas osutades püsti tõusis, summutasid vabariiklased ta hüüetega „USA! USA!“.

Vabariiklasest spiiker Mike Johnson jälgis olukorda oma kohalt Trumpi selja tagant ja näis alguses kõhklev. Tema kõrval istunud asepresident JD Vance näitas aga pöidlaga, et Green tuleks välja visata.

Johnson andis seejärel hoiatuse ja tagus haamriga ning ütles: „Võtke istet, sir!“. Green jäi aga püsti. Seejärel andis Johnson kongressi korrapidajale ehk Sergeant at Armsile korralduse kord taastada, kõrvaldades Greeni saalist.

Associated Pressi teatel on seadusandjaid harva nii kärmelt ja karmilt korrale kutsutud.

Johnson ütles hiljem, et esindajatekoda peaks Greeni tsenseerima.

„Ta tegi kohutaval viisil ajalugu,“ ütles Johnson. „Kui nad tahavad teha 77-aastasest vahele segavast kongresmenist oma vastupanu näo, kui see on Demokraatlik Partei, siis olgu. Aga me ei luba seda esindajatekoja saalis.“

Varasematel aastatel on mitmed seadusandjad presidentidele vastu karjunud. Näiteks vabariiklasest vandenõuteooriate levitaja Marjorie Taylor Greene hüüdis president Joe Bidenile: „Te valetate!“

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada