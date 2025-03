„Sõdurid mingist suvalisest riigist“. Britid ja prantslased pahandasid Vance’i põlgliku avalduse peale

Nii Briti kui ka Prantsuse poliitikud ja veteranid ütlesid selle peale, et Vance väljendas lugupidamatust sadade Afganistanis ja Iraagis hukkunud sõdurite vastu, vahendab Reuters.

Vance väitis, et on „absurdselt ebaaus“ väita, et ta kritiseeris oma esmaspäeval Fox Newsile antud intervjuus Briti või Prantsuse sõdureid.