Allikad: USA ja Ukraina võivad teisipäeval allkirjastada maavarade lepingu

President Trump ütles oma nõunikele, et soovib kokkuleppest teatada teisipäeva õhtul oma pöördumises kongressi poole, ütlesid kolm allikat. Sealjuures hoiatasid nad, et leping on veel allkirjastamata ja olukord võib muutuda.

Valge Maja, Ukraina presidendi administratsioon Kiievis ja Ukraina saatkond Washingtonis pole kommentaaripalvetele vastanud.

Algselt pidi lepingu allkirjastamine toimuma eelmisel reedel, kuid ovaalkabinetis lahvatanud tuline vastasseis Trumpi ja Zelenskõi vahel viis olukorrani, kus Ukraina delegatsioonil kästi Valgest Majast varem lahkuda.

Üks asjaga kursis olev isik ütles, et ovaalkabinetis toimunud sõnavahetusest hoolimata on USA ametnikud on viimastel päevadel rääkinud lepingu allkirjastamisest ja kutsunud Ukraina presidendi nõunikku veenma Zelenskõit Trumpi ees avalikult vabandama.

Esmaspäeval andis Trump märku, et tema administratsioon on leppe allkirjastamiseks avatud, öeldes ajakirjanikele, et Ukraina „peaks olema tänulikum“.

Täna tegi Zelenskõi sotsiaalmeediaplatvormil X pika postituse, kus ta nimetas möödunud reedel toimunud kohtumist kahetsusväärseks ja kinnitas, et Ukraina on valmis lepingule alla kirjutama.

Pole selge, kas tehing on muutunud. Eelmise nädala seisuga ei sisaldanud leping julgeolekutagatisi Ukrainale.

Trump teatas hiljuti, et otsustas peatada ja üle vaadata Ukrainale sõjalise abi andmise.Trumpi korraldus puudutab üle miljardi dollari väärtuses relvi ja laskemoona, mis pidid Ukrainasse jõudma lähikuudel.

