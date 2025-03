Prantsuse peaminister kritiseeris USA otsust peatada abi Ukrainale, nimetades pausi talumatuks

Bayrou kritiseeris täna Trumpi sammu pöördumises Prantsuse senaatorite poole. „Sõna „peatamine“ ei lollita kedagi,“ ütles ta, vahendab Associated Press.

Minister ütles oma sõnavõtus, et Ukraina abistamise peatamine tähendab riigi hülgamist ja lootust, et agressor võidab. „See on ilmselgelt talumatu,“ lisas Bayrou.