Zelenskõi: ovaalkabineti kohtumine Trumpiga oli kahetsusväärne, Ukraina on kõnelusteks valmis

„Tahaksin korrata Ukraina pühendumust rahule,“ ütles Zelenskõi sotsiaalmeediaplatvormil X. „Keegi meist ei taha lõputut sõda. Ukraina on valmis võimalikult kiiresti tulema läbirääkimiste laua taha, et tuua kestev rahu lähemale.“

„Meie reedene kohtumine Washingtonis Valges Majas ei läinud nii, nagu see pidi minema. On kahetsusväärne, et nii läks. On aeg asjad korda teha. Soovime, et edaspidine koostöö ja suhtlus oleks konstruktiivne,“ märkis Ukraina juht.