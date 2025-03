Tema skeptilisus NATO ja Ukraina toetamise suhtes on andnud Kremlile viimasel ajal põhjust heameelt tunda. Samal ajal näib Vance USA tähelepanu suunavat Hiinale , väites, et see on Ameerika tegelik väljakutse.

39-aastast Vance’i peetakse Trumpi võimalikuks mantlipärijaks, ja viimaste sündmuste valguses usuvad mitmed analüütikud, et ta valmistub 2028. aasta presidendivalimisteks. Ehkki asepresidendi fookus on olnud välispoliitikal, on tema sihtgrupiks kodumaine publik. Paistab, et Vance üritab end teiste Trumpi toetajate seast esile tõsta, kasutades provokatiivset retoorikat ja teravat keelt. Vabariiklasest strateeg Lance Trover ütles BBC-le, et Trump valis Vance’i just tema agressiivse stiili tõttu – seda kinnitab ka USA meedia, mis on tembeldanud ta Trumpi „lõukoeraks“. Probleem on aga selles, et mitmed Vance’i „ohvrid“ on USA liitlased.