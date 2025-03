Bloomberg: Venemaa nõustus aitama USA-d läbirääkimistel Iraaniga riigi tuumaprogrammi üle

USA president Donald Trump on püüdnud pärast Valgesse Majja naasmist taastada suhteid Venemaaga, mis katkesid eelmise valitsuse ajal alanud Venemaa täiemahulise sissetungi tõttu Ukrainasse.

Trump väljendas oma huvi läbirääkimiste vastu Iraaniga Venemaa presidendile Vladimir Putinile veebruaris toimunud telefonikõne ajal. Mõni päev hiljem arutati küsimust ka Saudi Araabias toimunud USA-Venemaa kõnelustel, ütlesid allikad Bloombergile.

„Venemaa usub, et USA ja Iraan peaksid kõik probleemid lahendama läbirääkimiste teel,“ ütles Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov vastuseks Bloombergi kommentaaritaotlusele. Ta lisas, et Moskva „on valmis tegema kõik endast oleneva, et seda saavutada.“

Iraani välisministeerium ei vastanud väljaande kommentaaritaotlusele. Sellest olenemata ütles ministeeriumi pressiesindaja Esmaeil Baghaei Teheranis toimunud pressikonverentsil, et on loomulik, et „paljud osapooled näitavad üles head tahet ja valmisolekut aidata erinevate probleemide puhul“.

Moskva ja Teheran on olnud partnerid juba pikka aega, kuid nende koostöö tihenes pärast Venemaa-Ukraina sõja puhkemist. Iraan on selle aja jooksul saatnud Venemaale tuhandeid droone, mida kasutatakse rünnakutes Ukraina vastu. Iraani abiga on Venemaa hakanud tootma oma varianti Iraani Shahedi droonidest, mida nimetatakse Geran-2-ks.

