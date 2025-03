VIDEO ja BLOGI | Trump ütles, et hindab Zelenskõilt lepituseks saadud kirja ja et Venemaa on rahuks valmis

Trump mainis kõnes Ukraina presidendilt Volodõmõr Zelenskõilt saadud kirja, kus lubatakse, et Ukraina soovib kõnelustelaua taha istuda ja USA-ga maavarade asjus koostööd teha. „Ma hindan seda, et ta selle kirja saatis,“ tõdeb Trump. „Samal ajal on meil vestlused Venemaaga, kes saadab tugevaid signaale, et nad soovivad rahu.“ Trump kordas kõnes, et soovib Venemaa ja Ukraina vahel rahu sõlmimist, ent midagi konkreetsemat ei öelnud.