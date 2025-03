HOMME VARAHOMMIKUL | „Saab naerda ja nutta.“ Delfi jälgib Trumpi kõnet olukorrast riigis

Eeldatavasti räägib Trump ka pingeleevendusest Venemaaga, suhetest Ukraina ja Euroopaga ning liitlaste vastu sihitud kaitsetollidest. Esmaspäeval katkestas Trump sõjalise abi Ukrainale ning kehtestas kaitsetollid Mehhikole, Hiinale ja Kanadale, kes vastasid samaga. „Homne õhtu tuleb suur,“ kirjutas Trump esmaspäeval oma sotsiaalmeedia Truth Social kontol. „Räägin asjadest, nagu need on!“

Esindajatekoja vabariiklasest liige Nancy Mace kommenteeris, et on kõne sisuga tutvunud ja kõrged ootused on põhjendatud. „Saab nii naerda kui nutta,“ lubas Lõuna-Carolinat esindav Mace.