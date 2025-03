INTERVJUU | Mugavuslipud ja mereröövlid. Kaugsõidukapten räägib, kuidas töötavad tankerid ja purunevad kaablid

Kogu talv on möödunud ärevate uudiste tähe all. Läänemere põhjas asuvad kaablid katkevad üksteise järel ning kahjustavad Balti riikide ja Põhjala vahelisi elektri-, interneti- ja televisiooniühendusi. Uurimised jätkuvad, aga kahtluse all on Vene varilaevastikku kuuluvad alused. Varilaevastikku kahtlustatakse ka kütuseleketes.