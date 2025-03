Tallinn hakkab öösiti vanalinnas tihedamalt patrullima, lisatakse prügikaste ja vajaduse korral turvakaameraid

Tallinna Linnavalitsus ja vanalinna meelelahutuskohtade ettevõtjad sõlmisid hea tahte kokkuleppe, mille eesmärk on tagada Tallinnas ööelu jätkusuutlik areng, kaitstes samal ajal kohalike elanike ja turistide õigust rahulikule unele ning turvalisusele. Täna andis oma allkirja 17 ettevõtet.

Linnapea Jevgeni Ossinovski ütles, et mitmekülgne ööelu on osa Tallinna atraktiivsusest, aga see ei tohi tulla kohalike elanike rahu ja turvatunde arvelt. „Hea tahte kokkuleppega soovime juurutada kogukondliku turvalisuse mudelit, kus ühised reeglid lepitakse kokku ettevõtja, linna ja kohalike elanike koostöös. Ainult nii saavutame tasakaalu elava ööelu ja öörahu vahel.“

Kokkulepe näeb Tallinna linnale ette nädalavahetusel munitsipaalpolitsei jalgsipatrullide lisamist, öiste koristustööde laiendamist, täiendavate prügikastide ja vajadusel turvakaamerate paigaldamist. Samuti korraldatakse ööelu asutuste töötajatele koolitusi alkoholi vastutustundliku serveerimise ja seksuaalse ahistamise ennetamise teemadel.

Ööelu nõunik Natalie Mets rääkis, et tal on hea meel, et Tallinna vanalinnas tegutseb rohkem selliseid ettevõtjaid, kes mõtlevad kaasa, kuidas pakkuda meelelahutust ja samas arvestada ka kogukonnaga. „Ainult koostöös saamegi vanalinna jälle meeldivaks ja turvalisemaks nii ööelu nautijatele kui ka siinsetele elanikele.“

Leppega liitunud ettevõtja Siim Susi tõi välja, et allkiri näitab ettevõtja suhtumist kogukonda: „Leppega liitumine näitab, et ettevõtjal pole ükskõik, mis tema ümber toimub. Tal on tahe arvestada asumi elanike ja teiste ettevõtjatega. Tänu konkreetsetele mängureeglitele on nüüd olemas ka selged tagajärjed, millega libastumisel riskitakse. Muidugi on lepe seda kandvam, mida rohkem ettevõtjaid sellega liitub, sest see paneb kõigile ühised tingimused ja vastutuse.“