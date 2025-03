Valitsuse julgeolekuvedurid on pingelisel ajal korraga puhkusel

Mitte et valitsuse liikmed puhata ei võiks. Praegu aga torkab silma, et julgeolekuvaldkonna ministrid puhkavad korraga. Paratamatult on olukord seoses Ukrainaga ärev. Ei möödu päevagi, mil Donald Trump ei tuleks välja algatusega, mis õõnestab Ukraina jalgealust. Värske drastiline samm oli see, kui ta otsustas peatada Ukrainale sõjalise abi andmise. Kremlis hõõrutakse taolise otsuse peale käsi.