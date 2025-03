Šmõhal: Ukraina tahab kindlalt koostööd USA-ga jätkata

Šmõhali sõnul peab Ukraina rahulikult ja enesekindlalt läbirääkimisi USA, kongressi, presidendi administratsiooni ja Donald Trumpiga edasise toetuse üle, vahendab RBK-Ukrajina.

„Täna on Ukraina pühendunud koostöö jätkamisele Ühendriikidega ja ma olen kindel, et see toetus jätkub,“ rõhutas Šmõhal.

Šmõhal märkis ka, et Ukraina teeb tööd uute koostöö vormide kallal, mille hulgas on ühine investeerimisfond, ja on valmis asjakohased kokkulepped allkirjastama. Lisaks sellele toimuvad aktiivsed läbirääkimised Euroopa partneritega, et koguda raha kaitsetööstuse arendamiseks Ukrainas.

Šmõhal rõhutas, et USA toetus on äärmiselt tähtis, sest see ei sisalda ainult raha, vaid ka õhutõrjesüsteeme, mis kaitsevad Ukraina linnu ja päästavad tuhandeid elusid.

„Me teeme tööd, et tagada, et see toetus jätkuks kuni on täielikult jõutud rahukokkuleppeni, aga ma rõhutan, et see toimub Ukraina kui ohverriigi tingimustel,“ ütles Šmõhal.

