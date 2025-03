Ülemraada riigikaitsekomitee liige: Ukrainal on vastupidavusvaru umbes pooleks aastaks

„Ma arvan, et vastupidavusvaru on Ukrainal kindlasti olemas umbes pooleks aastaks isegi ilma USA süsteemse toetuseta, aga hakkab olema loomulikult oluliselt keerulisem. Seetõttu töötavad praegu kõik, nii presidendi meeskond, ülemraada kui ka meie komitee, selle kallal, et uurida variante selle relvastuse koguse ja kvaliteedi kompenseerimiseks, mille meile andmise USA võib peatada või on juba peatanud,“ ütles Venislavskõi.