Pärnus hukkus korteripõlengus 84-aastane naine

3. märtsil kell 18.29 sai häirekeskus teate, et Pärnus Kirsi tänaval on 5-korruselise kortermaja trepikoda suitsu täis ning teisel korrusel asuva korteri metalluks on kuum. Eelnevalt saadud info kohaselt elas korteris vanem naisterahvas. Päästjad tõid suitsu täis korterist välja 84-aastase naisterahva, kelle elustamine kahjuks tulemust ei andnud ning ta suri teel haiglasse.

Tulekahju sai alguse elutoas asunud voodist, mille lähedusest leiti põlenud tikud ja tikutoos. Põleng kustutati, päästjad ventileerisid koridori ning kontrollisid üle ka teised korterid. Sündmus likvideeriti kell 19.08. Korteris puudus töötav suitsuandur.

Lääne päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo juhataja Indrek Laanepõld ütles, et kahetsusväärselt on viimastel aastatel esinenud tulesurmasid just üksi elavate eakatega. „Vanemate inimeste iseseisvalt hakkama saamine on piiratud ning kuigi neil on olnud tugivõrgustik, kes hooldab ja tagab igapäevaseks eluks vajalikud tingimused, ei ole neile võimalik pakkuda järelevalvet 24 tundi ööpäevas. Just neil hetkedel on saanud alguse sündmused, mis on põhjustanud inimese hukkumise.“

Sel aastal on Eestis tulekahjudes hukkunud viis inimest, neist kaks Pärnumaal.

Päästeamet tuletab meelde, et tulekahju kiireks avastamiseks on hädavajalik, et igas majapidamises on töökorras suitsuandur, mis on Eestis kohustuslik alates 2009. aastast. Nõuetekohaselt paigaldatud suitsuandur aitab avastada tulekahju selle algfaasis ning annab võimaluse hoonest õigeaegselt ja ohutult väljuda. Suitsuanduri korrasoleku kontrollimiseks vajuta testnuppu, mille järel peab kostuma häiresignaal. Vajaduse tekkimisel vaheta viivitamatult anduri patarei ning paigalda andur lakke tagasi.

