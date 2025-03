DELFI UKRAINAS | „NATO-l tasuks kohe praegu sõtta astuda.“ Kiievi ameeriklased avaldasid Trumpi vastu meelt

Õppejõuna töötav Michael väljendas imestust, et Trump kiidab Poola ja Briti sõjaväge, aga halvustab kolm aastat Venemaa vastu sõdinud Ukraina oma. „Ukrainal on praegu 2,2 miljoni suurune sõjavägi, neist 900 000 inimest tegevteenistuses,“ meenutas ameeriklane. „Seda on umbes sama palju kui USA relvajõududes, ilmselgelt on see USA-le väga tugev liitlane.“