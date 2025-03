VIDEO | Von der Leyen tegi ettepaneku luua EL-ile ühine, 150 miljardi eurone kaitsefond

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen tegi täna ettepaneku luua Euroopa Liidus kaitsekulutuste suurendamiseks uus ühine instrument. Ta pakkus, et Euroopa Liidu riigid võiksid saada kokku kuni 150 miljardit eurot laenu. See kuuluks viie aasta plaani hulka, mille eesmärk on suurendada kaitsekulutusi.