Kreml: USA sõjalise abi peatamine on parim panus rahupüüdlustesse

„Veel seisab ees detailide teada saamine, aga kui see vastab tegelikkusele, siis see otsus võib tõesti tõugata Kiievi režiimi rahuprotsessile lähemale,“ lausus Peskov ajakirjanikele, vahendab Interfax.

Peskovi sõnul on see, et USA oli seni selle sõja peamine relvade tarnija, selge.

„Kui USA need tarned peatab, on see ilmselt parim panus rahupüüdlustesse,“ ütles Peskov.

Peskov märkis, et mõned Euroopa riigid on teatanud kavatsusest Ukraina abistamist jätkata. „Tähendab, nad püüavad ilmselt kuidagi puudujäävat laskemoona kogust ja kõike muud kompenseerida. Aga loomulikult saadi peamine kogus seni Ühendriikidelt ja Ühendriikide kanalite kaudu,“ ütles Peskov.

„Vaatame. Praegu on väga palju killustatud informatsiooni, peamiselt tuleb see viidetega allikatele. Ja loomulikult tuleb vaadata, kuidas areneb olukord maa peal,“ lisas Peskov.

Veel ütles Peskov, et Vene-USA suhete normaliseerimiseks tuleks vabaneda USA Venemaa-vastastest sanktsioonidest.

„Meie suhtumine nendesse sanktsioonidesse on hästi teada – me peame neid ebaseaduslikeks. Ja loomulikult, kui rääkida kahepoolsete suhete normaliseerimisest, siis tuleb need vabastada sellest niinimetatud sanktsioonide negatiivsest koormast,“ ütles Peskov.

„Siin on ilmselt enneaegne millestki rääkida, me ei ole mingeid ametlikke avaldusi kuulnud,“ lisas Peskov.

