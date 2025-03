Valimisõiguse piiramine kütab riigikogus kirgi. Terras tuli välja uue ideega, mis paneb aga sotsid jalgu trampima

Riigikogu lõpetas eelmisel nädalal kohalikel valimistel kolmandate riikide kodanike valimisõigust piirava põhiseaduse muutmise eelnõu teise lugemise. Hendrik Terras (Eesti 200) leiab, et selle võiks nüüd täiesti ringi teha. See pole sugugi meeltmööda sotsidele. Ka Reformierakond on kahtlev.