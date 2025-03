FT: Prantsusmaa pakub Venemaa külmutatud varade kasutamist Ukraina julgeoleku pandina

Ukraina, Poola ja Balti riigid on ammu nõudnud varade konfiskeerimist, aga suurriikide pealinnades on kardetud, et riigi varade konfiskeerimine oleks rahvusvahelise õiguse järgi pretsedent.

Lisaks sellele on Euroopa Keskpank muretsenud, et ohtu satub euro staatus valuutana, milles on välisreserve turvaline hoida.

„Mis puutub varadesse endisse, siis see on väga keeruline küsimus. See ei ole lihtne,“ ütles Starmer. „Aga ma arvan, et me peame tegema rohkem ja me teeme rohkem tööd, et vaadata vähemalt koos teiste riikidega, millised on võimalused.“