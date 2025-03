Õpetajate liit hakkab arutama reaalkoolist lahti lastud Madis Somelari meisterõpetaja kutse äravõtmist

Somelaril on meisterõpetaja kutse, mida annab välja Eesti õpetajate liit (EÕL). Liidu juhatuse liige Margit Timakov rääkis Delfile, et EÕL-i kutsekomisjoni koosolek toimub lähiajal ja selle aeg on veel täpsustamisel. Küll aga kinnitas ta, et meedias avaldatud info tõttu tuleb ühe päevakorrapunktina arutusele Somelari meisterõpetaja kutse. Timakov lisas, et kutse andjal ehk EÕL-il on õigus tunnistada väljastatud kutsetunnistus kehtetuks, kui kutse saanud inimese tegevus ei vasta kutsestandardiga sätestatule.