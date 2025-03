Paavst Franciscus elas üle kaks hingamiskriisi

Arstid kõrvaldasid kahe bronhoskoopia käigus paavsti kopsudest ohtralt lima. Vatikani teatel on see lima keha reaktsioon algsele kopsupõletikuinfektsioonile, mitte uus infektsioon, sest laboratooriumiuuringud ei näita uusi baktereid, vahendab Associated Press.

Franciscus on teadvusel, saab kõigest toimuvast aru ja teeb meditsiinipersonaliga koostööd. Arstid ei öelnud, kas seisund on stabiilne, kuigi kriisidest räägiti minevikus, mis viitab sellele, et need on möödas.

Kriisid olid uus tagasilöök 88-aastase paavsti üle kahe nädala kestnud haigushoos. Franciscusel on krooniline kopsuhaigus ja tal on osa kopsu eemaldatud.

Vatikan teatas hiljem, et kriisid tekitasid lima kogunemine kopsudesse ja bronhide spasmid. Paavstile tehti hingamisteede füsioteraapiat, et kopsude funktsiooni parandada, aga vedelike kogunemine kopsudesse oli märk sellest, et tal ei ole piisavalt lihastoonust, et vedelike väljastamiseks piisavalt tugevalt köhida.

Vatikan ei ole avaldanud paavstist pärast 14. veebruaril haiglasse viimist ühtki fotot.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada