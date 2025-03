Tsahkna Trumpi järsust käigust: Euroopa peab selle tühimiku täitma

„Euroopa peab suurendama sõjalist abi Ukrainale, et Ukraina saaks jätkata võitlust õiglase ja püsiva rahu saavutamise nimel,“ ütles Tsahkna. „Eesti valitsus on juba teinud otsuse suurendada tänavu Ukrainale eraldatavat sõjalist abi 25% võrra ja toimetada Ukrainasse kiirelt muuhulgas 10 000 suurtükimürsku. Meie otsus tõestab, et Ukraina abistamiseks on võimalik teha uusi ja kiireid otsuseid ning kutsume üles kõiki Ukraina toetajaid sõjalist abi kiirkorras suurendama.“