Konteinermajad: taskukohane ja stiilne eluasemelahendus tulevikuks

Elamuehituse kulud kasvavad pidevalt, muutes oma kodu soetamise paljudele inimestele kättesaamatuks. See probleem on eriti terav suurtes linnades, kus kinnisvarahinnad on äärmiselt kõrged. Alternatiivseid ja ökonoomsemaid lahendusi otsides pöördub aga üha enam inimesi ebatraditsiooniliste elamislahenduste poole, nagu näiteks konteineritest ehitatud majad.