Reuters: USA tahab leevendada Venemaa-vastaseid sanktsioone

„See on halvim avaldus, mida Zelenskõi teha võis ja Ameerika ei talu seda enam kaua! See on see, mida ma ütlesin – see mees ei taha, et oleks rahu seni, kuniks tal on Ameerika toetus, ja Euroopa ütles kohtumisel Zelenskõiga kindlalt, et nad ei saa ilma USAta seda kõike teha. Ilmselt pole see kõige suurepärasem avaldus, kui tahta näidata Venemaa-vastast jõudemonstratsiooni. Mida nad mõtlevad?“ kirjutas Trump.