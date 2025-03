Erakondadest suhtub Zelenskõisse kriitiliselt vaid EKRE. Martin Helme: slaavi nahaal läks Trumpiga laiama ja nõudma

EKRE esimees Martin Helme sõnul mängis Zelenskõi USA toetuse ise maha. „Zelenskõi läks Washingtoni ilmse plaaniga tüli norida ja tulemuseks on katastroof,“ kirjutas Helme ühismeedias. „Vance ja Trump väljendasid korduvalt, et vaja on diplomaatilist lahendust sõja lõpetamiseks. Selle peale hakkas Zelenskõi nendega sõna otseses mõttes ülbitsema, et diplomaatia ei toimi,“ lisas ta.