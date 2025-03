Politsei teeb teenistusliku kontrolli Tallinna kainestusmajas, kus suri 75-aastane mees

Tallinna kainestusmaja juht Margus Trees sõnas, et praegu teadaolevalt jälgisid kainestusmaja töötajad meest nii nagu reeglid ette näevad. „Kuid viime siiski läbi teenistusliku kontrolli kõikide asjaolude väljaselgitamiseks,“ märkis ta. „See on tavapärane protseduur surmaga lõppenud juhtumite puhul. Teenistuslik kontroll tähendab näiteks juhi poolt videosalvestuste ja ekspertiisivastuste analüüsimist ning vestlusi juhtumi hetkel tööl olnud ametnikega.“

Häirekeskus sai reedel kella poole seitsme paiku õhtul teate, et Mustamäel Vilde teel on joobes mees tänaval vastu kivi kukkunud. „Sündmusele reageeris esmalt kiirabi, kes vaatas mehe üle, haiglaravi ta ei vajanud. Küll aga oli mees nõnda tugevas joobes, et ei suutnud küsimustele vastata ega polnud võimeline ise kõndima, mistõttu toimetasid politseinikud ta kainestusmajja,“ rääkis Põhja prefektuuri operatiivjuht Pirko Pärila.