Tartu linn nõuab riigilt hooldereformi kulude katteks 1,6 miljonit eurot

Pärast hooldereformi on Tartu linna kulud üldhooldusteenusele märkimisväärselt kasvanud, nagu ka teenusele suunatud klientide arv. Kui enne hooldereformi 2022. aastal oli kulu 2,1 miljonit eurot, siis 2024. aastal ulatus see juba ligi 8,1 miljonini, millest linn kattis veidi üle 4 miljoni. Ilma reformita oleks linna tõenäoline panus olnud 2,4 miljonit eurot.

Tartu linn taotleb sotsiaalministeeriumilt 1 622 779 euro hüvitamist ning on valmis kaitsma oma õigusi kohtus, tuginedes riigikohtu seisukohale, et kohalik omavalitsus võib sellise nõude halduskohtule esitada.

Sotsiaalministeeriumi hoolekande osakonna nõunik Tarmo Kurves ütles, et ministeerium soovib esmalt riigile saadetud nõudmisega tutvuda ja seda koos regionaal- ja põllumajandusministeeriumiga, kelle haldusalas on KOVide eelarvelised küsimused. „Seejärel saame teha otsused järgmiste sammude osas,“ sõnas ta.

Riigikohus: raha puudumisel võib omavalitsus kohtusse pöörduda

Riigikohus selgitas juulis, et üldhooldusteenuse korraldamine on kohaliku omavalitsuse ülesanne, kes peab seda ka rahastama. Omavalitsusüksustel on siiski võimalik nõuda üldhooldusteenuse korraldamiseks raha halduskohtule esitatud kaebusega, kui neil ei ole piisavalt vara oma ülesannete täitmiseks.

2023. aasta lõpus pöördusid nii Põlva ja Räpina vallavolikogu kui ka Tartu linnavolikogu riigikohtusse, leides, et hooldusreformiga tekkinud lisakohustus rahastada üldhooldusteenuse osutamist teenuse saaja või tema ülalpidajate asemel on riiklik ülesanne, kuid riik pole selleks raha ette näinud. See rikkus volikogude hinnangul põhiseaduses sätestatud tagatist, mille kohaselt omavalitsusüksusel on õigus talle seadusega pandud riiklike kohustuste täielikule finantseerimisele riigieelarvest.