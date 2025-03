VIDEO | Saksamaal Mannheimis tappis rahva hulka sõitnud auto kaks ja vigastas 11 inimest

Kahtlusalune ei paistnud olevat poliitiliselt ega religioosselt motiveeritud, aga on põhjust uskuda, et ta ei ole psühholoogiliselt terve, ütles Mannheimi peaprokurör Romeo Schüssler.

Kahtlusalune on 40-aastane saksa mees naaberliidumaalt Rheinland-Pfalzist. Ta on haiglaravil, sest tulistas end pärast rünnakut paukpadruniga suhu. Tegemist on üksi elanud aednikuga.