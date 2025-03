Eksperdid Macroni plaanist: osaline vaherahu annaks lisaaega aruteludeks

Euroopa Parlamendi liige Urmas Paet (RE) ütles Delfile, et kuuajaline relvarahu annaks lääneriikidele võimaluse omavahel asju rahulikumalt arutada ja korraldada suhtlust ka USAga. Ta rõhutas, et oluline on, et Ukraina seda mõtet toetaks. „Praegu on ju iga päev tulnud üks pirakas teise otsa. Teisalt kindlasti rindejoonel annab vaherahu võimaluse rääkida näiteks mingitest humanitaarabi sammudest, vangide vahetamisest,“ sõnas Paet.