Bild: ameeriklased peavad salaläbirääkimisi Nord Stream 2 uuesti kasutusele võtmiseks

Plaani keskmes on Läänemere põhjas kulgev torujuhe Nord Stream 2 pikkusega 1200 kilomeetrit. Saksamaa valitsus pidas selle majanduslikku tähtsust omal ajal nii suureks, et Berliin leppis isegi nende ja Washingtoni võimaliku tüliga. USA tollane suursaadik Saksamaal Richard Grenell oli raevus ning ähvardas Saksamaad ja asjaga seotud ettevõtteid karmide sanktsioonidega.

Nord Stream 2 arendamise peatas Venemaa kallaletung Ukrainale ja tööle see ei hakanudki. Üks kahest torust sai 2022. aasta septembris sabotaažiaktis kahjustada. Siseraportis öeldakse aga, et selle parandamine on võimalik, kuigi võtab aega mitu kuud ja maksab mitusada miljonit eurot. Oodatava miljardites mõõdetava diili kõrval on see aga tühine.