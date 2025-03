CNN: USA peatas Venemaa-vastased küberoperatsioonid

Ametniku sõnul on see suur löök eriti seetõttu, et selliste operatsioonide planeerimine võtab aega ja nõuab uurimistööd. Ametnik ütles, et nüüd muretsetakse, et paus Venemaa-vastastes küberrünnakutes muudab USA haavatavamaks Venemaa küberrünnakute suhtes.

„Ei ole ebatavaline, et Pentagon teeb pausi tegevuses, mis on läbirääkimiste jaoks potentsiaalselt destabiliseeriv või provokatiivne, sealhulgas kübermõjuga operatsioonides,“ ütles USA küberväejuhatuse endine ametnik Jason Kikta CNN-ile. „Aga kui anti ka planeerimispausi korraldus, võib see tekitada ründevõimaluste aegumise ja nende ebamõistlikuks muutumise. Igasugune pikem periood ilma juurdepääsu kontrollimata ja planeerimist uuendamata ähvardab kaasa tuua selle juurdepääsu kadumise või kriitilise tähtsusega muutuse märkamata jäämise.“

USA praeguste ja endiste ametiisikute sõnul on Venemaal ja USA-l küberruumis pidev vastasseis. Kremli arvates annab küberruum Venemaale asümmeetrilise eelise, sest seal saab mõjutada USA kriitilist taristut ja valimisi. USA sõjaväe ja luure häkkerid jahivad aga viimastel aastatel ühe rohkem Vene küberkurjategijaid ja luuretöötajaid.

Alates 2016. aastast, kui Venemaa kasutas botte, trolle ja häkkereid, et püüda mõjutada presidendivalimiste tulemust Donald Trumpi kasuks, on Moskva seda USA ametnike sõnul mingis vormis korranud kõigi USA presidendivalimistega.

Küberväejuhatus loodi üle kümne aasta tagasi osaliselt just Venemaa ja teiste riikide poolt lähtuvale ohule vastamiseks. See on aga muutunud ka USA jõu projitseerimise vahendiks.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada