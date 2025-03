DELFI UKRAINAS | „Trump on lihtsalt loll.“ Mida arvavad ukrainlased Trumpi-Zelenskõi sõnelusest?

„Kõik saavad aru, milline kohtumine oli – pingeline, aga arvan, et suhtumine ukrainlastesse on teravalt negatiivne,“ märkis ukrainlane Jevgeni.

Mihhaile tundus, et Zelenskõi tegi kõik õigesti ehk kaitses oma positsiooni selles osas, et Ukraina on sõjas. „Ja meie president ei kanna ülikonda, ta kõnnib meiega mundris, aitab, teeb kõike,“ ütles ta. „Ja mulle meeldis, kuidas ta ütles: „Ma panen ülikonna selga alles siis, kui sõda on läbi“.“

Ta lisas, et Zelenskõi on esimene president, keda keegi ei „osta ära“. „Ta kaitseb Ukraina positsiooni, oma positsiooni ja meie positsiooni,“ rääkis Mihhai. „Loodan, et ta lõpetab sõja arusaamaga, et kõik territooriumid on meie päralt.“

„Näiteks kui me sellele lepingule alla kirjutame, siis mis on garantii, et aasta, kümne, kahekümne aasta pärast sama ei kordu?“ küsis ukrainlanna Anna. „Ja me leiame end jälle sõjast. Minu lapsed leiavad end jälle sõjast. See tähendab, et ma olen täielikult Zelenskõi poolt ja Trump on lihtsalt loll.“

