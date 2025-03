Macron: Prantsusmaa ja Suurbritannia tegid Ukrainale ühekuuse osalise relvarahu ettepaneku

Macron ütles lehele, et relvarahu ei kehtiks vähemalt esialgu maismaalahingutele. Põhjusena nimetas ta, et relvarahu tagamine oleks rindejoone suuruse tõttu väga keeruline.

Rahuvalvurid saadetaks välja hiljem, ütles Macron, lisades, et lähinädalatel Ukraina pinnal Euroopa vägesid ei näe. Ta tegi ka ettepaneku, et Euroopa riigid peaksid suurendama oma kaitsekulutusi 3-3,5 protsendini SKTst. See vastaks Washingtoni muutuvatele prioriteetidele ja Venemaa militariseerimisele.