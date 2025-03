Tippkohtumisel taaskinnitati Euroopa toetust Ukrainale ja koostööle USAga. Rutte: rohkem riike hakkab kaitsekulutusi tõstma

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ütles, et riigijuhtidel oli „hea ja avameelne arutelu“. Tema sõnul vajab Ukraina igakülgseid julgeolekugarantiisid, mis toetaksid ukrainlasi majanduslikult ja sõjaliselt. Veel lisas ta, et Euroopa peab end relvastama ning kaitsekulutusi hüppeliselt tõstma ja konkreetsem kava esitatakse 6. märtsil toimuval ülemkogul. „Praegu on ülimalt tähtis, et me suurendaksime kulutusi. On oluline, et valmistuksime halvimaks,“ ütles ta. „See on Euroopa Liidu julgeoleku huvides.“

Starmer lisas, et iga lõplik leping peab paratamatult kaasama ka Venemaad, kuid see ei tohiks dikteerida julgeolekugarantiisid, mida saab Ukrainale pakkuda, sest Venemaa on minevikus neid rikkunud. „Ma arvan, et just sellist olukorda peame seekord vältima, mistõttu läheme just sellisele teele,“ ütleb ta.

Kui Starmerilt küsiti, mida võib Trump sellise plaani peale kosta, vastas peaminister, et rääkis Trumpiga eile. „Ma ei hakka selle vestluse üksikasju ütlema, kuid ma ei astuks seda sammu sellele teele, kui ma ei arvaks, et see annab positiivse tulemuse, mis tagab meie – Ukraina, Euroopa, Ühendkuningriigi ja USA – koosliikumise püsiva rahu poole,“ vastas ta.

Starmer kinnitas, et luuakse ka n-ö tahtekoalitsioon, mille juhtivroll saab olema Ühendkuningriigil. „Arendame edasi koalitsiooni, mis on valmis kaitsma Ukrainas kokkulepet ja tagama rahu,“ ütles ta ja tõdes, et ilmselt ei soovi kõik riigid selles osaleda, ent liituda võivad ka riigid väljaspool Euroopat. „Need, kes soovivad, hakkavad nüüd intensiivsemalt plaani pidama ja edasi liikuma.“

Briti peaminister Keir Starmer ütles pärast tippkohtumist, et lepiti kokku Ukraina sõjalise abistamise jätkamises, Venemaale majandusliku surve suurendamises ning nõutakse, et Ukraina peab igasuguste rahukõneluste laua taga olema. Veel lepiti kokku, et kui rahuleping peakski millalgi juhtuma, siis võtavad Euroopa liidrid eesmärgi hoida ära igasugune Venemaa sissetung Ukrainasse tulevikus.

Milline on aga liidrite sõnum USA-le? Ta vastas, et Euroopa Liit on valmis koos ameeriklastega kaitsma demokraatiat ja õigusriigi põhimõtet. „Ei saa naaberriiki sisse tungida, oma naabrit kiusata ega jõuga piire muuta,“ märkis von der Leyen. „Meie ühiste huvide hulgas on tulevaste sõdade ärahoidmine.“

Ka NATO peasekretär Mark Rutte vihjas sellele, et Euroopa riigid tõstavad kaitsekulutusi. Ta lisas, et mõned riigid on juba avalikult kuulutanud sellest ja ilmselt tuleb sarnaseid teadaandeid veel. „Täna laua taga kuulsin uusi teadaandeid ja ma ei kavatse neid teile avaldada, sest nad peaksid seda ise tegema, kuid see oli väga hea uudis, et rohkem Euroopa riike hakkab kaitsekulutusi suurendama,“ ütleb ta.

Kanada peaminister Justin Trudeau teatas, et riik kavatseb oma kaitsekulutusi tõsta. Praegu on Kanada kaitsekulutused alla 2%. „Maailm on muutunud ja rahuaeg, mis meil pärast külma sõda oli, on ümber pööratud. Nüüd on vaja, et riigid kulutaksid kaitsele oluliselt rohkem ja Kanada pole erand,“ ütles ta ja lisas, et USA jääb alati oluliseks liitlaseks.

Palun, lõpetagem kuulujutud selle üle, mida USA võib teha või mitte. Mark Rutte

Muu hulgas kaitses Rutte USA presidenti Donald Trumpi. „Olen president Trumpiga korduvalt rääkinud. Ta on hea sõber. Oleme nüüdseks koos töötanud kaheksa aastat. Muidugi oleme nüüd taas väga aktiivselt suhelnud ja ta on täielikult pühendunud, nagu ta korduvalt ütles, NATO artiklile 5,“ ütles Rutte. „Nii et palun, lõpetagem kuulujutud selle üle, mida USA võib teha või mitte. Nad on NATO-s, nad on NATO-le pühendunud, nad on pühendunud artiklile 5, seda nad järjekindlalt ütlevad.“

Balti riigijuhid Londonis kohtumisel ei osalenud, ent suhtlesid Starmeriga hommikul. President Alar Karis ütles, et julgeolekugarantiid peavad olema usutavad ja heidutavad. Riigijuhid kritiseerisid aga seda, et Balti riike ei kutsutud. Starmer lubas, et väldib tulevikus selliseid olukordi.

Poola peaminister Donald Tusk ütles sotsiaalmeedias X, et „Euroopa on ärganud“ ning üksmeelselt räägiti Ukraina toetamisest, tihedast Atlandi-ülese koostöö vajadusest ja ELi idapiiri tugevdamisest. Hiljem rääkis Tusk, et kohtumine oli ajalooline ning toimus ajal, mil terve Euroopa on väga suure väljakutse ees.

Tusk kinnitas, et räägitakse suurema vastutuse võtmisest, mis puudutab kaitsekulutuste tõstmist. Ta lisas, et Euroopa ja USA peavad koostööd tegema. „Õnneks tahavad kõik ilma eranditeta ja emotsioonidest hoolimata, et meie Atlandi-ülesed EL-USA suhted oleksid võimalikult tugevad,“ ütles ta.

Konkreetseid julgeolekugarantiisid Tuski sõnul veel ei arutatud.

Järgmisel nädalal toimuvast ülemkogust rääkides ütles ta, et vaatab seda „ettevaatliku optimismiga“. Tema sõnul peab ülemkoguga saatma väga selge signaali, mis näitab Putinile ja Venemaale, et läänes ei kavatseta alistuda tema väljapressimisele ja agressioonile.

