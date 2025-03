Eesti, Läti ja Leedu liidrid vestlesid Starmeriga. President Karis: julgeolekugarantiid peavad olema usutavad ja heidutavad

Enne tippkohtumise algust rääkis Briti peaminister Keir Starmer videosilla teel ka Balti liidritega – Läti peaministri Evika Siliņa, Eesti presidendi Alar Karise ja Leedu presidendi Gitanas Nausėdaga.

Karise sõnul kinnitati ühiselt, et kõige olulisem on anda Ukrainale kindlus, et meie toetus jätkub ning et Euroopa on valmis suurendama sõjalist abi Ukrainale. Lisaks andis Starmer ülevaate oma hiljutisest visiidist Washingtoni.

President Karis rõhutas, et Ukraina ja kogu Euroopa julgeoleku jaoks on keskne, et sõda lõppeks õiglase ja püsiva rahuga ning selleks on lisaks täiendavale sõjalisele abile vaja ka Euroopas tõsta kaitsekulutusi ja -valmidust.

Eesti riigipea tervitas ka Ühendkuningriigi ja Prantsusmaa juhtimisel toimuvaid arutelusid Ukraina julgeolekugarantiide üle. „Ukraina julgeolek on esmajoones Euroopa julgeoleku küsimus ja Euroopa riigid peavad olema neis võimalikes garantiides peamised koormakandjad, kuid vajalik on ka USA kaasatus,“ sõnas president Karis.

President Karis kinnitas, et Eesti on valmis julgeolekugarantiisid arutama. „Garantiid peavad olema aga usutavad ja heidutavad,“ lisas ta.

Siliņa soovitas Balti riike aruteludesse kaasata

Läti peaminister Siliņa teatas pärast kohtumist, et sai kinnitust NATO ühiste julgeolekutagatiste kehtivuse kohta. „Oluline on see, et Balti riigid oleksid kaasatud Atlandi-üleste suhete tugevdamisse ja Euroopa julgeoleku parandamisse,“ ütles Siliņa. „Saime kinnitust liitlaste pühendumisele NATO artiklile 5 ja idatiiva kaitsele, samuti sellele, et Ukraina toetamine jätkub. Oleme ühtlasi sama meelt, et Euroopa peab kaitsesse rohkem panustama.“