Norra võib Ukraina toetamiseks minna oma reservfondi kallale, kus asub 1,7 triljonit eurot

Osa soovitab käiku lasta ka Norra energiatuludele tugineva reservfondi, mis on 1,7 triljoni euroga maailma suurim riiklik varafond.

Seni on rikas Norra kulutanud Ukraina toetuseks 3,35 miljardit eurot, mida on oluliselt vähem kui Rootsi või Taani panus. Valitsusest märgiti portaalile Euractiv, et järgmise viie aasta jooksul eraldab riik Ukrainale veel vähemalt 14,7 miljardit eurot, kuid Norra ei välista selle summa suurendamist. Töölispartei juht ja peaminister Jonas Gahr Støre lubab peagi edastada parlamendile oma ettepaneku Ukraina toetamiseks.