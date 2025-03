Venemaa kiidab USA uut välispoliitikat. Lavrov: Trump lähtub tervest mõistusest

Lavrovi sõnul kulges dialoog USA-ga normaalselt ning pigem on üllatav, et seda normaalsust peetakse millekski ebaharilikuks. Ta lisas, et vaatamata osade Vene poliitikute „eufooriale“ on USA eesmärk endiselt jääda maailma olulisimaks riigiks. „Trump on pragmaatik ja tema lipukirjaks on terve mõistus,“ ütles Lavrov. „See annab poliitikale elava, inimliku iseloomu, seetõttu on temaga huvitav.“